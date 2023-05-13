SADAT'tan "seçim günü göreviniz var mı" sorusuna yanıt: Bir şirketin seçimde görevi olamaz

Türkiye, yarım seçime giderken ortaya atılan bazı iddialar ise endişe yaratıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim programını Ayasofya'da kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Erdoğan'ın akşam namazına katılanlar ise tekbir çekti. O anları görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, de görüntüleri Twitter'dan paylaşarak, "Gazanız mübarek olsun yiğitler" tweetini attı.

Bunun üzerine gazeteci Alican Uludağ, Tanrıverdi'ye soru yönelterek seçim günü SADAT olarak bir görevlerinin olup olmadığını sordu.

Tanrıverdi, "Asla ve kat'a... Bir şirketin seçimde görevi olamaz. SADAT, savunma sanayi hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Paramiliter bir gücü hiç olmamıştır" yanıtını verdi.