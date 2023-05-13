Seçim yasağı: Siyasi partilerin pankartları toplanıyor

Seçim yasakları kapsamında partilerin afiş ve bayrakları, belediye ekipleri tarafından indiriliyor.

Seçim yasağı: Siyasi partilerin pankartları toplanıyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

İstanbul'da da ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı kişiler destekledikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları, görevlilerden izin isteyerek aldı.

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