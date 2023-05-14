Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Şık, oy vermek için gittikleri okulda karşılaştı
Türkiye, kritik seçim için sandık başına giderken kameralara renkli görüntüler takıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık arasında yaşanan tesadüf gündem oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oy vermek için gittiği Beyoğlu Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koridorunda Yeşil Sol Parti İstanbul adayı Ahmet Şık ile karşılaştı.
Kaftancıoğlu ile Şık aynı okulda oy kullandı. Sabah saatlerinde okula giden Kaftancıoğlu, okul koridorunda Şık ile karşılaştı.
Şık ile Kaftancıoğlu karşılaşmalarının ardından sarılarak birbirine selam verdi. Daha sonra ikilinin ayrılırken de vedalaştığı görüldü.
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