Muharrem İnce, oyunu kullandı: "Ortada kaset yok; haysiyetimle, şerefimle oynamayın"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullandı. Seçimlere sayılı gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen İnce, kendisiyle ilgili yayınlanan sahte görüntülerle ilgili açıklama yaptı. "Haysiyetimle, şerefimle oynamayın." diyen İnce, "Kim bunları yaydıysa, her birine dava açacağım." ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklaması şöyle oldu:

Kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz çok ayıp ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortaya bir iftira, bir montaj var. O dekontlar gerçek değil, o görüntüler gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden benim kafamı yapıştırmışlar. Emniyet açıkladı, 'sahte' dedi. Ortada FETÖ ve PKK terör örgütleri var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Lütfen rica ediyorum haberleri doğru yapınız. Ne kaseti arkadaşlar? Ortada kaset var mı? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında, arkasında terör örgütü var. Onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben, başka yapacağım bir şey yok. Ama bunları ortaya çıkartan, montaj yapan FETÖ terör örgütü. Bunu yayanlar her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek her birini avukatlarım tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa, her birine dava açacağım. Böyle bir dünya yok.