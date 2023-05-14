Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa sadece AA ve TRT alındı

Oy verme işleminin saat 8.00 itibarıyla başlamasının ardından vatandaşlar oy kullanacakları okulları doldurmaya başladı. Liderler de oylarını kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Kılıçdaroğlu, oy verdikten sonra çok sayıda gazetecinin ve halkın önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum." dedi.

ERDOĞAN'IN OY KULLANDIĞI SINIFA YALNIZCA TRT VE AA ALINDI

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu Ankara'da bir başka okulda kullandı. Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa yalnızca TRT ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin alınması dikkat çekti. Erdoğan, oy verdikten sonra TRT ve Anadolu Ajansı mikrofonlarını bir arada taşıyan TRT muhabiri Nurgül Dönmez'e açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarı ile takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan aldığımı bilgiye göre olaysız süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından önemli. Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğim" dedi.