Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa sadece AA ve TRT alındı

Tüm yurtta oy verme işlemi sabah saat 8.00 itibarıyla başladı. Liderler de oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu, tüm gazeteciler eşliğinde oyunu kullanırken Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa sadece AA ve TRT alındı.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa sadece AA ve TRT alındı

Oy verme işleminin saat 8.00 itibarıyla başlamasının ardından vatandaşlar oy kullanacakları okulları doldurmaya başladı. Liderler de oylarını kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Kılıçdaroğlu, oy verdikten sonra çok sayıda gazetecinin ve halkın önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum." dedi.

ERDOĞAN'IN OY KULLANDIĞI SINIFA YALNIZCA TRT VE AA ALINDI

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu Ankara'da bir başka okulda kullandı. Erdoğan'ın oy kullandığı sınıfa yalnızca TRT ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin alınması dikkat çekti. Erdoğan, oy verdikten sonra TRT ve Anadolu Ajansı mikrofonlarını bir arada taşıyan TRT muhabiri Nurgül Dönmez'e açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarı ile takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan aldığımı bilgiye göre olaysız süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından önemli. Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğim" dedi.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu İstanbul'da kullandı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu İstanbul'da kullandı
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
Erdoğan'dan 'oy' sonrası açıklama: 'Herhangi bir olay yok' Erdoğan'dan 'oy' sonrası açıklama: 'Herhangi bir olay yok'
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?