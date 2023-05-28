TİP Genel Başkan Yardımcısı: 'Bizim verilerimizde de Kılıçdaroğlu önde'

GERÇEK GÜNDEM- TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada Türkiye İşçi Partisi (TİP) verilerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu belirtti.

Ergün, "Şu an bize ve partimize gelen herhangi bir ihbar veya itiraz yok. ANKA ve YSK'yi anlık olarak takip edip kendi verilerimizle karşılaştırıyoruz. Bizim verilerimizde de Kılıçdaroğlu önde" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem