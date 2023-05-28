AKP'ye yakın Yeni Şafak yayın yasağını deldi

AKP'ye yakınlığı ile tanınan Yeni Şafak, seçim yasağını görmezden gelerek YSK'nın yayın yasağını kaldırdığı 18.15'ten itibaren cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarını yayımladı.

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AKP'ye yakın Yeni Şafak yayın yasağını deldi

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle bugün Türkiye yeniden sandık başına gitti. 

Yayın yasağı sürerken iktidara yakınlığı ile anılan Yeni Şafak seçim sonuçlarını yayınladı. Anadolu Ajansı verilerini yayımlayan Yeni Şafak'ın yasağı delmesi tepki çekti.

Yayın yasağı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 18.15 itibariyle kaldırıldı.

AKP'ye yakın Yeni Şafak yayın yasağını deldi - Resim : 1AKP'ye yakın Yeni Şafak yayın yasağını deldi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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