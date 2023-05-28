TİP Milletvekili Kadıgil’den çağrı: “Son tutanak imzalanana, son veri girilene kadar görev yerlerimizi terk etmiyoruz”

TİP İstanbul Milletvekili ve avukat Sera Kadıgil, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yasak kalktı. Oyların üçte birinin sayıldığı ANKA’da Kılıçdaroğlu %51.12 Erdoğan %48.88 görünüyor. TR Gönüllüleri ve TİP müşahitlerinden gelen veriler de şimdilik bununla örtüşüyor. %63 Erdoğan şeklinde açılan YSK verisi ise 1 saat içinde %57’ye inmiş durumda” ifadelerine yer verdi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Özetle şu an net olan hiçbir şey yok. Sonuç her ne olursa olsun son tutanak imzalanana, son veri girilene dek görev yerlerimizi terk etmiyoruz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem