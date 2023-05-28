Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta en yüksek oranlara ulaştığı illerde son durum ne?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta en yüksek oy oranlarına ulaştığı illerde son durum netleşmeye başladı.

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Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta en yüksek oranlara ulaştığı illerde son durum ne?

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için halk, bir kez daha sandık başına gitti. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği oylamada adayların 14 Mayıs'ta en yüksek oranlara ulaştığı beş ilde son durum şöyle:

(Veriler, ANKA'dan alınmıştır.)

KILIÇDAROĞLU'NUN 14 MAYIS'TA EN YÜKSEK ORANA ULAŞTIĞI İLLER:

Saat 18.14 itibariyle Diyarbakır'da sandıkların yüzde 53'si açıldı. Kılıçdaroğlu yüzde 71.75, Erdoğan yüzde 28.25

Şırnak'ta Kılıçdaroğlu yüzde 76'ya ulaşırken, Erdoğan 24'te kaldı.

Hakkari'de Kılıçdaroğlu yüzde 71.66, Erdoğan yüzde 28.34.

Batman'da Kılıçdaroğlu yüzde 69.01, Erdoğan yüzde 30.99.

Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli'de yüzde 84.24'le farkı açtı. Erdoğan ise yüzde 15.71'de kaldı.

ERDOĞAN'IN 14 MAYIS'TA EN YÜKSEK ORANA ULAŞTIĞI İLLER:

Çankırı'da Erdoğan yüzde 70.73'ü gördü. Kılıçdaoğlu ise yüzde 29.27.

Erdoğan Yozgat'ta yüzde 39.36, Kılıçdaroğlu yüzde 29.64.

Erdoğan memleketi Rize'de yüzde 68.81, Kılıçdaroğlu ise yüzde 31.19'u gördü.

Erdoğan Gümüşhane'de yüzde 71.34 oy oranında seyrederken, Kılıçdaroğlu yüzde 28.66.

Bayburt'ta yüzde 76.05, Kılıçdaroğlu yüzde 23.95.

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