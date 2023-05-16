Takvimde 4 gün denilmişti: Kılıçdaroğlu'nun yüzde 80 aldığı ABD ve Kanada'da, ikinci tur için oy kullanma süresi kısaltıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dün yayımladığı takvimde gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine 20 Mayıs'ta başlanacağı, 24 Mayıs'ta ise sona ereceği açıklanmıştı.

T24'de yer alan habere göre, YSK'nın 14 Mayıs seçimleri için yayımladığı yurt dışı seçim yerleri notunda da seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Long Island ve South Jersey'deki New York Başkonsoloslukları dışındaki misyonlarda sandıkların 20-24 Mayıs arasında kurulacağı belirtilmişti.

TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ, SANDIKLARIN 2 GÜN KURULACAĞINI DUYURDU

Pazartesi günü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, seçimin ikinci turu için sandıkların sadece 20-21 Mayıs'ta kurulu olacağı belirtildi.

Sosyal medyada oy verme süresinin kısaltılmasına verilen tepkinin ardından Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan bir Twitter paylaşımında bulunarak, "Değerli vatandaşlarımız. Seçimlerle ilgili tüm kararları Yüksek Seçim Kurulu alır. Dış Temsilcilikler alınan kararları uygularlar. Bu kurulun işleyişi ve kurula itiraz yolları da açıktır. Bilginize sunarız." yazdı.

REUTERS MUHABİRİ: TUHAF BİR KARAR

Reuters diplomasi muhabiri Hümeyra Pamuk da kararın ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özellikle ABD gibi mesafelerin uzak olduğu bir ülkede oy verme davranışını doğrudan etkileyebilecek, tuhaf bir karar. Birinci turda oy vermek için şehirden şehire saatlerce yol yapan insanlar var. İki güne nasıl sığdırılacak bu yolculuk? Mantıklı bir açıklama gören var mı?" diye sordu.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği de benzer bir duyuru yaparak YSK kararıyla Kanada'da sadece 20-21 Mayıs'ta oy kullanılabileceğini söyledi. Kanada için de ilk sandık bilgilendirilmesinde tarihler 20-24 Mayıs olarak belirlenmişti.

Avrupa ülkelerinde ise böyle bir düzenlemeye gidildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'de Türk vatandaşları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 bin kişi oy kullanırken, Kılıçdaroğlu bu oyların yüzde 80.38'ini aldı. Kılıçdaroğlu, Kanada'da kullanılan 21 bin 589 oyun ise yüzde 79.65'ini aldı.