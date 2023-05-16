Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu yalnız bırakıldı

Gazeteci Murat Yetkin, 14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın 5,47 oranında oy aldığını ve başkanlık yarışının ikinci tura kaldığını açıklamıştı.

"Manzara ortada. Önce HDP, daha sonra Yeşil Sol Parti ve TİP’in desteği olmasa Kılıçdaroğlu bu kadar da oy alamazdı. Kılıçdaroğlu’na en yüksek oranda oy çıkan iller hangileri, biliyorsunuz değil mi? İzmir değil örneğin. Sırasıyla, Tunceli, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Batman" diyen Yetkinreport.com yazarı, şöyle devam etti:

"Hem oya talip olmak hem de aynı karede resim vermekten kaçınmak olmaz. 'Hem Kürt kardeşim, Alevi kardeşim' söylemine sarılıp hem en ihtiyaç duyulan günden ortada görünmemenin siyasi maliyetini hesap edemeyecek denli kendisiyle mi meşgul muhalif siyasiler?

Açıkçası Kılıçdaroğlu etrafındaki kalabalığa rağmen, birkaç ilkeli parti yönetici dışında yalnız bırakıldı ve evet, bazı müttefiklerince de.

Şu anda siyasi manzara Erdoğan’ın lehine; Meclis üstünlüğünün istikrar demek olduğunu balkon konuşmasında vurguladı bile. Ancak siyasette rüzgârların nasıl hızla yön değiştirebildiğine en açık örnek 14 Mayıs’ta görüldü. 28 Mayıs’ta aynı tablo ile karşılaşmak istemiyorlarsa, muhalefet liderleri şu sandık işine bir daha baksalar iyi olur. Günlerini gecelerini kullandıkları oya sahip çıkmak için feda eden gönüllülerin aşkına en azından."