Sosyal medyada viral oldu: Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı böyle dinledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Diyarbakır’da seçim çalışmalarına katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Erdoğan’ın konuşması sırasındaki yorgunluğu dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nda bulunan partilerin genel başkanları, Diyarbakır’da düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programına katılım gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın konuşması sırasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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