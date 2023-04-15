Kılıçdaroğlu Bulgaristan'dan seslendi: Yurttaşları Kırcaali'deki iftara davet etti

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bu kez Bulgaristan'dan seslendi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var..." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu Bulgaristan'dan seslendi: Yurttaşları Kırcaali'deki iftara davet etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Bulgaristan’daki Kırcaali'den selam göndererek, yurttaşları akşam yapılacak olan iftara davet etti..

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'a giderek bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da çiçeklerle karşılandı. Bulgaristan'da Kırcaali şehrinde Türkan Bebek Anıtı ve Mestanlı Belediyesine ziyarette bulunacak Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Kırcaali İftar Buluşması'na katılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile akşamki iftar buluşmasına herkesi davet etti. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var..." notunu düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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