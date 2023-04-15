AFP: Türkiye'de depremzedeler oy kullanamamaktan endişeli

Fransız haber ajansı AFP, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedelerin 14 Mayıs seçimlerine katılamamaktan 'endişe' duyduğunu yazdı.

Independent Türkçe'nin AFP'ye dayandırdığı haberinde, ajansın, "Türkiye'deki depremzedeler mayıstaki seçimlerin dışında bırakılmaktan korkuyor" başlıklı haberine yer verildi. Haberde, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 3 milyon vatandaşın yerinden olduğu belirtildi.

Haberde, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gecikmelerden dolayı hükümetin, vatandaşların 'öfkesiyle' karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldı. Ajans, konuştuğu Antakyalı depremzedelerden Ali'nin "Bu öfkeyi sandıkta göstermemiz çok önemli" sözlerini aktardı.

Soyadını paylaşmayan ve depremden sonra Ankara'ya gittiğini söyleyen, 23 yaşındaki Ali, sosyal medya hesabından başlattığı kampanyada, siyasi partilerden oy kullanmak için Antakya'ya geri gidecek öğrencilerin otobüs bileti masraflarını karşılamalarını istediğini kaydetti. Ajansın aktardığına göre, CHP talebe olumlu yanıt verdi.

"ÇOĞU SEÇİM KAYITLARIYLA İLGİLENECEK DURUMDA DEĞİLDİ"

Haberde, oy kullanacak kişilere ikametgah bilgilerini güncellemeleri için 2 Nisan'a kadar süre tanındığı aktarıldı. Bu tarihe kadar işlemlerini yapamayan depremzedelerin ise, oy kullanmak için afet bölgesine gitmesi gerekeceği belirtildi. Ajansın, görüş aldığı CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İnsanlar sevdiklerini ve kendileri için değerli olan her şeyi kaybetti. Çoğu seçim kayıtlarıyla ilgilenecek durumda değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç'un AFP'yle paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta kayıtlı 820 bin seçmenden yalnızca 50 bini ikametgahını değiştirebildi. Bu kadar fazla kişinin oy kullanması için şehirlerine götürülmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Öztunç, "Hiçbir siyasi parti bunu organize edemez" diye konuştu.

"YETKİLİLER KAYIP KİŞİLERİN SAYISINI AÇIKÇA PAYLAŞMIYOR"

AFP, görüş aldığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Yetkililer kayıt işlemlerine yardımcı olmak için süreyi uzatabilirlerdi. Ancak depremzedelerden korkuyorlar. Oy kullanmalarını engellemek için her şeyi yapıyorlar. Yetkililer kayıp kişilerin sayısını açıkça paylaşmıyor. Bu da bir endişe kaynağı"" ifadelerini kullandı.

"NE OLURSA OLSUN OY KULLANACAĞIM"

AFP'nin görüştüğü Antakyalı depremzedelerden Eymen Gassaloğlu da, Ankara'da kaldığını, adresini değiştiremediğini ama oy kullanmak için şehrine geri döneceğini belirtirken, "Bu benim geleceğim. Ne olursa olsun oy kullanacağım" dedi.

Antakya'daki faciadan sonra ikametgahını Ankara'ya aldırabildiğini belirten Özgür Yusuf Kavukçu ise, birçok arkadaşının oy kullanmak için şehre geri dönmek zorunda kalacağını kaydetti. Haberde, 45 yaşındaki depremzedenin şu sözleri aktarıldı:

"Bu koşullar altında seçimlerin özgürce yapılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Fakat başka seçeneğimiz yok. Depremle zaten çok şey kaybettik. Bir de özgür irademizin ifadesini kaybetmek ayrı bir felakete yol açar."

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde sarsıntılar Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı da etkilemişti. Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin bazılarının Ramazan Bayramı'na kadar, diğer konutlarınsa en az bir yıl içinde tamamlanacağını açıklamıştı.