Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan hamlesi: Görüşme gerçekleştirildi

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da görüştü.

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Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan hamlesi: Görüşme gerçekleştirildi

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmadı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi. 

28 Mayıs’taki ikinci tur seçimine Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırken, ATA İttifakı’nın kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

MİLLET İTTİFAKI'NDAN SİNAN OĞAN HAMLESİ

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı liderlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ikinci tur konusunda Ankara'da görüştü.

Sinan Oğan'ın eski çalışma arkadaşlarından bir kişinin de bulunduğu toplantının, ikinci tur öncesinde bir hazırlık görüşmesi olarak da değerlendirilebileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın (19 Mayıs) Sinan Oğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirebileceği de iddialar arasında.

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Sinan Oğan 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Ahmet Davutoğlu
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