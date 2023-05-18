Erdoğan artık 'Bay bay Kemal' demeyecek: Nedeni dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geleceği ikinci tura giden süreçte "Bay bay Kemal" ifadesini kullanmayacağı öğrenildi.

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Erdoğan artık 'Bay bay Kemal' demeyecek: Nedeni dikkat çekti

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu 4.5 puan farkla önde kapatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs için atacağı adımlar netleşiyor.

Yarışın '14 Mayıs' ayağında sağlıklı veri akışıyla ilgili ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini ve devamlı baştan sayım yapıldığını kaydederken, Anadolu Ajansı (AA) ilk saatlerden itibaren manipülatif veriler yayınlamıştı. Ana muhalefet partisinde ise 'ıslak imzalı tutanakların geç açıklanması', krize neden olmuştu. 

Seçimin ikinci tura kaldığının kesinleşmesiyle hem Erdoğan hem de Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki 10 günlük süreçte atacakları adımlar üzerinde çalışıyor. 

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberinde Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte 'daha yumuşak ve birleştirici bir dil kullanmayı planladığı' aktarıldı. Kulislere dayandırılan haberde "Bu kapsamda Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na söylediği 'Bay bay Kemal' ifadesini kullanmayacağı öğrenildi" denildi. 

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