Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak!

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 12.00'de bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.

Partiden geçilen bilgi notunda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak."

Evde kendi salçanızı böyle yapın! 2 seneye kadar taze kalıyor Evde kendi salçanızı böyle yapın! 2 seneye kadar taze kalıyor
Kaftancıoğlu: Biz kara propaganda yapmayacağız, gerçekleri söyleyeceğiz Kaftancıoğlu: Biz kara propaganda yapmayacağız, gerçekleri söyleyeceğiz
Kulis: Asgari ücret ikinci turdan önce belli olabilir Kulis: Asgari ücret ikinci turdan önce belli olabilir
Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkaran tüyo! Çay, kan, yağ, kahve lekesine son Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkaran tüyo! Çay, kan, yağ, kahve lekesine son
ÇOK OKUNANLAR
Tüm hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu
Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu! Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!
İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok' İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'
AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler
İBB'nin 19 Mayıs konserinde sahne alacak sanatçılar belli oldu İBB'nin 19 Mayıs konseri: Sahne alacaklar belli oldu