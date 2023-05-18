Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak!
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 12.00'de bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.
Partiden geçilen bilgi notunda şöyle denildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacak."