Sinan Oğan: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

14 Mayıs'ta yüzde 5.17'ye ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamlayan Oğan, The New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte kendisine oy verenlerin yüzde 70'inin ikinci turda kendi açıkladığı ismi destekleyeceğini öne sürdü.

'HÜKÜMET POLİTİKASI DAHA DA SAĞA YÖNELEBİLİR'

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti fakat ikinci turda belirleyici olabilir" başlığı ile yayınlanan haberde, "Milliyetçilerin bu seçimlerdeki güçlü performansı muhtemelen, özellikle ülkedeki Kürtler ve Suriyeli mülteciler söz konusu olduğunda, Türk hükümetinin politikasını önümüzdeki yıllarda daha da sağa çekecektir" ifadelerine yer verildi.

OĞAN: 'BİRÇOK İSİMLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIM'

Son günlerde 'çok meşgul' olduğunu söyleyen Oğan, "Günler çok yoğun geçiyor. Son 3 ya da 4 günümü böyle üst düzey isimlerle müzakere ederek geçiriyorum" dedi.

14 Mayıs'ın ardından aralarında kabine üyelerinin ve muhalefet liderlerinin de bulunduğu birçok isimden telefon aldığını belirten Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisi ile de görüştüğünü dile getirdi.

'DESTEK KARŞILIĞINDA ÜST DÜZEY GÖREV TALEP EDECEK'

Bugün kararını açıklamayı planladığını söyleyen Oğan, belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade etti. Oğan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?" dedi.

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU'NU KARŞILAŞTIRDI

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nu kıyaslayan Oğan, Erdoğan'ın çalışma ahlakına hayran olduğunu söyledi ancak karar almadan önce başkalarına yeteri kadar danışmamasını eleştirdi. Oğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan kadar çalışkan olmadığını' ancak başkalarından da görüş aldığını belirtti.