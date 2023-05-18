Kulis: Sinan Oğan cephesi Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın, bakanlık talebi masada

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk durunda yüzde 5.17 oranında oy alan Sinan Oğan cephesinde ağırlıklı görüşün Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek olduğu ileri sürüldü: "Oğan'ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği öğrenildi."

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Kulis: Sinan Oğan cephesi Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın, bakanlık talebi masada

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Oğan, yüzde 5.17'ye ulaşmıştı. 

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre Oğan cephesinde ağırlıklı görüşün Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.

OĞAN VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK

Edinilen bilgilere göre, iki kesimden üst düzey kurmaylar arasındaki görüşmelerde de sona gelindi.

Telefon yoluyla görüşmelerin hala sürdüğü ve ancak yarın ya da Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.

PAZARLIK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN

Oğan'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme noktasındaki pazarlığın ise özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi. Oğan'ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü ileri sürüldü.

Masadaki bu iki öneri konusunda henüz bir netleşmenin olmadığı ancak görüşmelerin sonunda bir uzlaşı sağlanacağı ifade ediliyor.

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Etiketler
Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı
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