Erdoğan'ın masasına konulan notlar: 'Muhalefet bu yol haritasını iyi incelemeli'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden bir hafta önce danışmanlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği notları okurlarıyla paylaştı.

İktidar partisinin kampanyasının bu notlar doğrultusunda yürüteceğini dile getiren gazeteci, "Muhalefet de mutlaka bu bakış açısını görmeli" uyarısıyla bunları şöyle sıraladı:

"Masadaki ilk not: '14 Mayıs seçimleri ve tam bağımsızlık süreci, Türkiye'nin coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği üzerinden verilecek mesajların dozunun artması.'

Dikkat edin… Erdoğan mitinglerde montajlı PKK açıklamalarını Kılıçdaroğlu'yla birlikte kullandı. Ekrana çıkan tüm iktidar hatipleri de 'bağımsızlık' vurgusu yaptı. Bu arada ABD ve Batı medyası da Erdoğan'ın bu propagandasına attığı manşetlerle 'destek' verdi. Muhalefetin yanında olduklarını açıkladı.

Masadaki ikinci not: 'Türkiye İktidarı ne demek? Türkiye iktidarı kazanırsa kimler kazanacak kimler kaybedecek?' Bu sorular üzerinden konuşma metinleri hazırlandı ve Türkiye'nin istikrar üzerinden yürümesi gereğinin altı çizildi.

Masadaki üçüncü not: Erdoğan'ın konuşmalarında, muhalefete yapılan sık sık 'Bunlar seçkinci, biz halkın sesiyiz' cümlesiyle mesaj verildi. Sosyolojik anlamda halkı anlayan lider imajı üzerinden kampanya sürdü."

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