AKP'de 'yazlık komşusu' rahatsızlığı: 'Teşkilat o kentteki kampanyaya destek vermedi'

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını değerlendirirken edindiği kulis bilgilerini de paylaştı.

İktidar partisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her koşulda ikinci turda kazanacağı yönünde bir inancın hakim olduğunu dile getiren gazeteci, koridorlarda ise AKP içindeki rahatsızlıkların konuşulduğunu aktardı:

"Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimdeki başarısı gölgede bırakmış olsa da AKP açısından, kendi standartları düşünüldüğünde tam bir başarısızlık söz konusu. 10-15 vekil kaybıyla seçimi atlatabileceğini düşünen AKP ile Erdoğan arasındaki oy makası yüzde 14 düzeyinde açıldı.

Küçük kayıplar bekleniyordu ancak 2002'den bu yana en başarısız sonuç alındı. Kulislerde, seçmenin tepkisinin ortada olduğunu ancak teşkilatların tepkisinin de sonuca yansıdığı konuşuluyor.

Partinin çok etkili bir isminin mülakata bile girmemiş olmasına rağmen yazlık komşusunu birinci sıraya koyması, batıdaki bir kentte ciddi bir oy kaybına yol açmış. Aday listesinin birinci sırasında bu ismi gören teşkilat, o kentteki kampanyaya destek vermemiş.

Yine partinin önde gelen isimlerinden birinin iki ev arkadaşının farklı kentlerden birinci sıra adayı gösterilmesi de bu kentlerde tepkiye dönüşmüş.

AKP'de, seçmenin ekonomiye, depremde yaşananlara gösterdiği tepkinin yanında 10 puan ve üstü kayıp yaşanan 36 ildeki aday listelerine de bakılması gerektiği konuşuluyor. Teşkilatlardaki küskünlüğün orta vadede olumsuz tartışmalara neden olabileceği ifade ediliyor. Çankırı'da 17 puan, Isparta'da 15 puan, Bingöl'de 15 puanlık erime yaşandı. Bunun gibi çok sayıda kent var. Bu kentlerdeki durum ayrıca masaya yatırılacak.

'ŞU ANDA PARTİ FERAHLAMIŞ VE BU SORUNLARI ÖTELEMİŞ DURUMDA'

Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın, il başkanlığından süresi içinde istifa etmediği halde vekil listelerinin YSK'ya tesliminden bir gün önce Genel Merkez'e çağrılarak birinci sıra aday yapılması gibi uygulamalar da tartışılacak. İl Başkanlığından istifa etmeden AKP Genel Merkezi'nin müdahalesiyle Kayseri üçüncü sıradan aday gösterilen İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ismine tabandan gelen itirazların da 10 puan ve 1 vekil kaybedilmesine neden olduğu belirtiliyor. Bunlar da parti içinde tartışılacak. Ancak şu anda parti ferahlamış ve bu sorunları ötelemiş durumda. (...)"

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