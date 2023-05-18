Sandık güvenliği gündemde: İkinci turda nelere dikkat edilmeli?

Seçim günü birçok şehirde ve sandıkta seçim güvenliğini zedeleyen olaylar yaşandı. Kimi sandıkta başkasının yerine oy kullanıldığı iddia edilirken kimi sandıkta ise sayım sırasında aksamalar meydana geldi. Yaşanan olayların ardından seçim ve sandık güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet’te Şevval Aydoğan imzalı habere göre CHP’li vekil Mahmut Tanal bazı sandıklara AKP’lilerin sızdığını söyledi. Tanal, “Sandık başına gelmeyen görevliler oldu. İkinci tur bizlere bu sandık görevlilerimizi değiştirme fırsatını veriyor. Mevsimlik tarım işçileri ve gelmeyenlerin yerine oy kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması lazım” diye konuştu.

CHP Doğu Masası Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Yula da, “Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın tüm liderleri, kendi partilerinin yöneticilerini Anadolu’nun en ücra köşesindeki üyelerini sahaya göndermeliler. AKP stratejik olarak bir yol izleyerek CHP’nin oyunun yüksek olduğu yerlerde itiraz hakkını kullandı. Örgütlerimiz il sandıklarımızı zamanında sayıma getirdi fakat AKP’nin stratejisine karşı strateji geliştiremedik. Eşzamanlı olarak biz de itiraz hakkımızı kullanabilirdik” diyerek uyardı.