Davutoğlu: 28 Mayıs bir seçim değil, referandum

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı'nın ortağı Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama daha gelmedi.

Twitter hesabından video paylaşan Davutoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura ilişkin olarak "bir seçim mi, yoksa referandum mu?" diye sordu.

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Bu anlamlı günde hepimiz bir kez daha düşünmek zorundayız. Gelecek nesillere borcumuz bu. Vereceğiniz oylarla bir cumhurbaşkanını bir ittifak partisini seçmiş olmayacaksınız. Bu oylarla referandum mahiyetinde bir evet ya da hayır diyeceksiniz. Bir evet hayır oylaması karşısındayız.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tercihinden çok öte bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bir seçim değil bu bir referandum. Eğer var olan iktidarın devam etmesini istiyorsanız var olan yanlışları kabul ediyorsunuz demektir. Eğer topluma yeni bir şans imkanı sunmak istiyorsanız statükoya karşı değişimi savunacaksınız."