Soylu, Bekir Ağırdır'ı hedef gösterdi: Türkiye’ye operasyon çekiyor

tv100 Özel programında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı hedef gösterdi.



Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur. Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı" dedi.

Kendi partisindeki düşüşü dikkate almayan Soylu, Yeşil Sol'un düşüş yaşadığını savundu:

"Bu seçimin en sonuçlarından birisi yaklaşık yüzde 20 civarında Yeşil Sol Parti bileşenleriyle birlikte oy kaybetmiştir. Millet bir tercihte bulundu. Halkımız 'üniversiteler var, huzurumuz var, huzuru terör örgütünün bozmasına izin vermiyoruz' dediler. Halk "siyasetinizi beğenmiyoruz, terör örgütüyle, Kandil'le bağlantılı siyaset yapıyorsunuz, bu yaptığınız siyaset şiddete yönelik bir siyasettir, CHP altında meşrutiyet arama girişimlerinize katılmıyorum."