Faik Öztrak: Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu, 3 aylık dönemde 13 milyar dolar arttı. 161 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir rekor! Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor" dedi.

Faik Öztrak: Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından ekonomideki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kredi risk priminin yükseldiğini belirten Faik Öztrak, "Seçim öncesi 500'ün altına düşen risk primi yeniden 700 baz puana yaklaştı. Bu, dışarıdan alınan her bir dolar borcun üzerine faiz olarak ekleniyor. Türkiye dışarıya, bir hafta önceye göre artık çok daha fazla faiz ödüyor" ifadelerini kullandı.

'KISA VADELİ DIŞ BORÇ 161 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunun 13 milyar dolar arttığını aktaran Öztrak, "Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu, ilk 3 aylık dönemde 13 milyar dolar arttı. 161 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir rekor! Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor. Döviz dengemiz açık veriyor, kısa vadeli dış borç artıyor. Merkez Bankası da vatandaş kredi kartıyla nakit çekmesin, altın almasın diye faiz artıran düzenlemeler yapıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, paramız pul olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'YOKSULLUK, İŞSİZLİK KADER DEĞİL'

"Bu işten faiz lobileri, dolar baronları kazanıyor, milletin payına da işsizlik ve hayat pahalılığı düşüyor" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 3 ayında; İşsiz sayısı bir önceki 3 aya göre 719 bin kişi artmış. 8 milyon 564 bin kişiye ulaşmış. Bu dünyada 96 ülkenin nüfusundan fazla. Türkiye için karar ver! Yoksulluk kader değildir, işsizlik kader değildir, Böyle devam etmesin diyorsan, 28 Mayıs'ta, Sandıkta, Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na..." 

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