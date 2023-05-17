Altılı Masa'da uzlaşı sağlandı: Sinan Oğan’la irtibata geçilecek CHP yönetiminde kritik değişiklikler

CHP Genel Merkezi'nde 6 liderin bir araya gelmesinin ardından alınan kararlar arasında Sinan Oğan ile görüşme ve Tuncay Özkan'ın görevden alınması olduğu öne sürüldü.

Altılı Masa'da uzlaşı sağlandı: Sinan Oğan’la irtibata geçilecek CHP yönetiminde kritik değişiklikler

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Millet İttifakı'nın 6 lideri bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında liderler bir açıklama yapmadı. 

T24 yazarı Murat Sabuncu, 6 liderin buluşmasında masada konuşulan başlıkları kaleme aldı. Sabuncu'nun şunları aktardı:

"-İttifak ortakları Sinan Oğan ile irtibata geçilmesi konusunda mutabık kaldı. Milliyetçi dilin artırılması da konuşuldu.

-Kabineyi önceden açıklama konusu gündeme geldi. Meral Akşener buna karşı çıktı. Bu projeden vazgeçildi.

-Bütün partilerin il başkanlarının birbiriyle koordineli çalışması kararı alındı, günlük olarak ortak raporlar hazırlanıp liderlere de sunulacak.

-Sandık güvenliği için tüm partilerin katılımıyla yeni bir koordinasyon grubu kuruldu.

-Ortak miting planlanmıyor. Kapı kapı çalışma öne çıkacak.

-Kemal Kılıçdaroğlu partide seçim konusunda bazı değişiklikler yaptığını söyledi. Saha seçim koordinasyonu başkanı Erdoğan Toprak yerine Engin Özkoç ve Bülent Tezcan’ı göreve getirdiğini söyledi.

-Kılıçdaroğlu’nun iletişimle ilgili bir konuyu konuşurken Tuncay Özkan’ı da görevden alacağını söylediği belirtildi."

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