Altılı Masa'da uzlaşı sağlandı: Sinan Oğan’la irtibata geçilecek CHP yönetiminde kritik değişiklikler

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Millet İttifakı'nın 6 lideri bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında liderler bir açıklama yapmadı.

T24 yazarı Murat Sabuncu, 6 liderin buluşmasında masada konuşulan başlıkları kaleme aldı. Sabuncu'nun şunları aktardı:

"-İttifak ortakları Sinan Oğan ile irtibata geçilmesi konusunda mutabık kaldı. Milliyetçi dilin artırılması da konuşuldu.

-Kabineyi önceden açıklama konusu gündeme geldi. Meral Akşener buna karşı çıktı. Bu projeden vazgeçildi.

-Bütün partilerin il başkanlarının birbiriyle koordineli çalışması kararı alındı, günlük olarak ortak raporlar hazırlanıp liderlere de sunulacak.

-Sandık güvenliği için tüm partilerin katılımıyla yeni bir koordinasyon grubu kuruldu.

-Ortak miting planlanmıyor. Kapı kapı çalışma öne çıkacak.

-Kemal Kılıçdaroğlu partide seçim konusunda bazı değişiklikler yaptığını söyledi. Saha seçim koordinasyonu başkanı Erdoğan Toprak yerine Engin Özkoç ve Bülent Tezcan’ı göreve getirdiğini söyledi.

-Kılıçdaroğlu’nun iletişimle ilgili bir konuyu konuşurken Tuncay Özkan’ı da görevden alacağını söylediği belirtildi."