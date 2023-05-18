AKP'ye yakın Selvi: Erdoğan, 'ikinci turda banko kazanacaksınız' şeklindeki yaklaşımlara prim vermiyor, ihtiyatlı

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu 4.5 puan farkla önde kapatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs için 'ihtiyatlı davrandığı' öğrenildi.

Yarışın '14 Mayıs' ayağında sağlıklı veri akışıyla ilgili ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini ve devamlı baştan sayım yapıldığını kaydederken, Anadolu Ajansı (AA) ilk saatlerden itibaren manipülatif veriler yayınlamıştı. Ana muhalefet partisinde ise 'ıslak imzalı tutanakların geç açıklanması', krize neden olmuştu.

Seçimin ikinci tura kaldığının kesinleşmesiyle hem Erdoğan hem de Millet İttifakı'nın adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki 11 günlük süreçte atacakları adımlar üzerinde çalışıyor.

Öte yandan AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, bugün dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

"Erdoğan, ikinci turda banko kazanacaksınız şeklindeki yaklaşımlara prim vermiyor. Onun yerine birinci turdan daha fazla çalışmak gerektiğini söylüyor. Seçimden birinci çıkmasına rağmen ihtiyatlı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

'REHAVETE YER YOK'

"Ben de AK Parti’yi bekleyen en büyük tehlikenin rehavet olduğuna inanıyorum. İstanbul seçimleri bunun en önemli örneğidir. En büyük yanlış ikinci turu kazandık havasına girmektir."

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