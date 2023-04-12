Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden eski bir fotoğraf paylaştı: "Bir zamanlar biz"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden bir fotoğrafı "Bir zamanlar biz" notuyla paylaştı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Bir zamanlar biz" notunu düştü.
Kemal Kılıçdaroğlu, eşinin, "Bir zamanlar biz" notuyla Twitter hesabından yayınladığı gençlik fotoğraflarına "Eh saçlar fena değil" notuyla esprili bir yanıt verdi.
Eh saçlar da fena değil… https://t.co/jx2oNBhRV7— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 12, 2023
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