Yurt dışı oyları milletvekilliği seçimlerini nasıl etkileyecek?

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine kilitlenmişken, yurt dışı oyları da partilerin ulaşmaya çalıştığı alanlardan biri oldu.

Yöneylem Araştırma’nın Koordinatörü Derya Kömürcü yurt dışı oylarının nasıl hesaplanacağını ve özellikle milletvekili seçimlerindeki kritik önemini anlattı.

Yeni Dalga’nın haberine göre, Kömürcü yurt dışından gelecek bin oy bile seçim bölgelerindeki milletvekilliğinin el değiştirmesine neden olabileceğini açıkladı.

SANDIĞA GİTMENİN DOĞRUDAN ETKİSİ VAR

Derya Kömürcü, yurt dışı oylarını iki başlıkta ele almanın daha doğru olacağı kanısında. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anlattı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için inanılmaz önemli yurt dışı oyları. Çok ciddi sayıda; 3 milyonun üzerinde seçmen yaşıyor. Son seçimde 1 buçuk milyon oy kullanılmıştı. Bu sayının artırılması, -özellikle muhalefete oy verme eğiliminde seçmenlerin sandığa gitmediğini görüyoruz yurt dışında-, onları motive edilip sandığa götürmek çok önemli.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitecekse eğer, yurt dışı oyları çok önemli. Oradan gelecek birkaç yüz bin oyla bile Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi sağlanabilir. O yüzden ‘oyumuz boşa gidecek’ diye bir şey söz konusu bile değil.

İster Erdoğan’ı destekliyor olsunlar ister Kılıçdaroğlu’nu destekliyor olsunlar, sandığa gittiklerinde bunun doğrudan bir etkisi var.”

“5-10 BİN OYLA MİLLETVEKİLLİĞİ EL DEĞİŞTİREBİLİYOR”

Milletvekilliği seçimlerinde ise devreye hesaplamalar giriyor ancak Kömürcü burada da yurt dışı oylarının belirleyiciliğine vurgu yaptı.

Araştırmacı Derya Kömürcü, “Milletvekili seçimi ayağında da hem son seçimde gördük bunu hem de bu seçimde olacağını öngerebiliriz; 3-4 tane milletvekilliğinin yurt dışından gelen oylarla bir taraftan diğer tarafa rahatlıkla geçebildiğini gördük. Yani son vekillikler; özellikle çok sayıda vekil çıkaran seçim çevrelerindeki vekillerin yurt dışından gelen 5-10 bin oyla el değiştirebildiğini gördük. Bu anlamda da yurt dışı oyları çok kıymetli” dedi.

YURT DIŞI OYLARININ OY ORANI DÜŞÜK OLAN PARTİLERE ETKİLERİ

Derya Kömürcü, yurt dışı oylarının; oy oranı daha düşük olan partilere etkilerini Türkiye İşçi Partisi (TİP) örneği üzerinden anlattı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin en çok konuşulan partilerinden biri olan TİP, yurt dışı seçmenlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. TİP’in bazı seçim bölgelerinde seçime kendi listeleriyle girecek olması, kazanacağı milletvekili sayısını da tartışmalı hale getirdi.

Derya Kömürcü, yurt dışı oylarının hesaplanma işlemini de TİP örneği üzerinden şöyle anlattı:

“TİP özelinde bir şey söylemek gerekirse de; TİP’in özel bir durumu var. Sadece belli çevrelerde, özellikle belli bölgelerde milletvekilliği çıkarabilme olasılığı var gibi gözüküyor. Buralarda da kabaca 100 bin oy, 90 bin oy gerekiyor olacak.

Oraya sağlanacak bazen bin oy bile o vekilliğin çıkıp çıkmayacağını belirleyecek. Ve bu oy yurt dışı oylardan gelebilir. Böyle bir dağılım olabilir.

İstanbul 1. Bölgeyi düşünecek olsak mesela. Buradaki seçmenler, Türkiye genelindeki seçmenlerin yüzde 6’sını oluşturuyor. Bu oranda, bu bölgeye yurt dışından oy gelecek.

Yurt dışı oylarının toplamı belli bir miktar olsun TİP’in; bunun yüzde 6’sı İstanbul 1. bölgeye düşecek. Burada belki 97 bin olan oy sayısını 100 bine tamamlayıp bir vekil çıkmasını sağlayacak. Bu nedenle yurt dışı oylarının çok önemli olduğunu herkesin anlaması gerekir.”

Kaynak: Gerçek Gündem