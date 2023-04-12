CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'nin kurucuları arasına giren ve geçen yıl haziranda Memleket Partisi'nden de istifa eden Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Usluer, bu ziyareti soran gazetecilere, “Yuvaya dönüş” yorumunu yaptı.

2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilen Usluer, daha sonra Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 2021-2022 arasında partinin sözcülüğünü yapan Usluer, geçen yıl haziranda Memleket Partisi’nden istifa etmişti.