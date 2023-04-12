Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Gaye Usluer, gazetecilere "Yuvaya dönüş" yorumu yaptı.

Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'nin kurucuları arasına giren ve geçen yıl haziranda Memleket Partisi'nden de istifa eden Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Usluer, bu ziyareti soran gazetecilere, “Yuvaya dönüş” yorumunu yaptı.

2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilen Usluer, daha sonra Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 2021-2022 arasında partinin sözcülüğünü yapan Usluer, geçen yıl haziranda Memleket Partisi’nden istifa etmişti. 

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