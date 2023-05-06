Seçime damgasını vuracak 3 grup: 'Kampanyasını iyi yürüten kazanacak'

Gazete Oksijen yazarı Selçuk Şirin, "Seçime damgasını vuracak 3 grup" başlıklı yazısında Türkiye'nin tarihinin en kritik seçimine girdiğini belirterek, "Türkiye’nin kaderini elinde tutan seçmenler son hafta kararını değiştirecek küçük bir grup. Hem Meclis çoğunluğunu hem de cumhurbaşkanını tayin edecek bu grubun içinde üç farklı kesim var: İlk defa oy verecek kararsızlar, seküler milliyetçi kararsızlar, Ak Parti’ye geçmişte oy vermiş kararsızlar" diye yazdı.

Seçime sayılı günler kala, kampanyasını iyi yürütenin kazanacağını kaydeden Şirin, "Seçmene oy vermek için iyi bir gerekçe sunmak. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Erdoğan? Vaatlerin, projelerin, planların açıklanması için gerekli zaman yok. Kararsız seçmenin bu detaylara odaklanacak enerjisi de yok. Onlar tercih yapmak için tek bir gerekçe arıyor. Bakalım o gerekçeyi hangi taraf daha net ve daha coşkulu bir şekilde sunacak" ifadelerini kullandı.

Tamamını okumak için tıklayın