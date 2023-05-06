Fatih Altaylı'dan 'seçim' yorumu: Gerek kalmamış olabilir!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hem meslektaşı Cüneyt Özdemir'e hem de iktidara göndermede bulundu.

Altaylı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta bütün anketlerde Erdoğan önde diyen Sevgili Cüneyt Özdemir bile fikir değiştirmişse ve iktidar artık Fox TV’ye bile reklam vermeye başladı ise anketlere bakmaya gerek kalmamış olabilir."

CÜNEYT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Seçime sayılı günler kala kendi YouTube kanalında konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir’in 'anket' yorumu gündem olmuştu.

Özdemir, 'tarafsız' bütün anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde çıktığını öne sürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem