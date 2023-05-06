Fatih Altaylı'dan 'seçim' yorumu: Gerek kalmamış olabilir!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Altaylı, "Anketlere bakmaya gerek kalmamış olabilir" dedi.

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı'dan 'seçim' yorumu: Gerek kalmamış olabilir!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hem meslektaşı Cüneyt Özdemir'e hem de iktidara göndermede bulundu.

Altaylı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta bütün anketlerde Erdoğan önde diyen Sevgili Cüneyt Özdemir bile fikir değiştirmişse ve iktidar artık Fox TV’ye bile reklam vermeye başladı ise anketlere bakmaya gerek kalmamış olabilir."

Fatih Altaylı'dan 'seçim' yorumu: Gerek kalmamış olabilir! - Resim : 1

CÜNEYT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Seçime sayılı günler kala kendi YouTube kanalında konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir’in 'anket' yorumu gündem olmuştu.

Özdemir, 'tarafsız' bütün anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde çıktığını öne sürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fatih Altaylı Cüneyt Özdemir seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu AKP CHP Millet İttifakı Habertürk anket
Son Güncelleme:
İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli İçli köfteye lezzet katıp dağılmasını önleyen baharat... Kesinlikle eklenmeli
Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor
Uğur Dündar, 2002 seçiminden önce gittiği türbeye gitti: Zuhurat Baba'dan Erdoğan'a kötü haber Uğur Dündar, 2002 seçiminden önce gittiği türbeye gitti: Zuhurat Baba'dan Erdoğan'a kötü haber
Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...' Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'
ÇOK OKUNANLAR
Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın' Uzman isimden 10 günlük hava durumu uyarısı: 'Tedbirinizi alın'
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı Araba alacak milyonları ilgilendiriyor: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı
Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin Buzdolabına konulduğu anda zehre dönüşüyor! Asla ağzınıza bile sürmeyin
Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...' Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'
Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin' Valilik talimatı: 'Erdoğan gelecek, 3 personeli şoför olarak belirleyip ivedilikle gönderin'