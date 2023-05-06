Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, olası bir iktidar değişikliğinde ekonomide görev verdiği iki ismi açıkladı.

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Meral Akşener, ekonomide görev alacak iki ismi açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştum...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de katıldığı canlı yayında "Sayın Kılıçdaroğlu ile bir iki gün önce telefonda konuştum. Bana dedi ki “Siz iki kişi belirleyin, biz Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak’ı görevlendiriyoruz. Diğer partiler de iki kişi görevlendirsin. Bu arkadaşlar bir araya gelsin.” İyi ekonomi ekspertizi olan arkadaşlar var. Bir daha gözden geçirsinler son durumu. Ben Birol Aydemir ve Bilge Yılmazı görevlendirdim." dedi.

Akşener şöyle konuştu:

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BELLİ Mİ OLDU?

Sayın Kılıçdaroğlu ile bir iki gün önce telefonda konuştum. Bana dedi ki “Siz iki kişi belirleyin, biz Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak’ı görevlendiriyoruz. Diğer partiler de iki kişi görevlendirsin. Bu arkadaşlar bir araya gelsin.” İyi ekonomi ekspertizi olan arkadaşlar var. Bir daha gözden geçirsinler son durumu. Ben Birol Aydemir ve Bilge Yılmaz’ı görevlendirdim. Onlar bir araya geleceklerdi. Son durum hakkında gerçekten bilgim yok.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun şampiyonlar ligindeki insanlar onlar. Bu arkadaşlar da ekonomi manasında en iyi oyuncular ama yarın (İstanbul mitinginde) çıkacaklar mı bilmiyorum. İki isim istendi. Her ikisi de milletvekili adayı değil. Milletvekili adayı olan hiçbir arkadaşımız bakan olmayacak. Bunları hiç konuşmadık, bana göre usul, Hazine Bakanlığı birindeyse Maliye birinde olur. Yıllardır usul bu. Ama aldığınız oy oranına göre de görev alabileceğiniz alan çıkar. Bizim açımızdan ekonomiye dair, evet Bilge Bey yönetecek.

TEMMUZDA ZAM OLACAK MI?

Emekliye, memura ve işçiye en az yüzde 50 olmak üzere temmuz başında zam yapılması gerektiği çıktı. Enkaz devralacağız edebiyatı yapmayayım ama öğrenmeye çalışıyoruz rakamları. Problem ne kadar derinleşti diye. O rakamlara göre revize edilmesi gerekiyor. Temel hedefimiz kimsenin aç yatmadığı bir Türkiye. Sadece çocuklar da değil anne babalar da aç yatıyor.

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Meral Akşener altılı masa Millet İttifakı Faik Öztrak Selin Sayek Böke Bilge Yılmaz İYİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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