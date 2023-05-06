Uğur Dündar, 2002 seçiminden önce gittiği türbeye gitti: Zuhurat Baba'dan Erdoğan'a kötü haber

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, 2022 seçimlerinden birkaç gün önce gittiği Zuhurat Baba'ya 2023 seçimlerinden birkaç gün önce yine gitti. Dündar, türbede değişen atmosferi anlattı.

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Uğur Dündar, 2002 seçiminden önce gittiği türbeye gitti: Zuhurat Baba'dan Erdoğan'a kötü haber

2022 seçimlerinde iktidar olan AKP, 21 yıldır iktidarı bırakmadı. Her seçimde Recep Tayyip Erdoğan diyen seçmen, yaşanan ekonomik krizin etkisiyle 2023 seçiminde farklı sesler çıkarmaya başladı.

2022 seçimlerinden bir önceki cuma Zuhurat Baba Türbesi'ne giden gazeteci Uğur Dündar, 2023 seçimlerinden önce de adresini değiştirmedi. Dündar, "O günlerde türbeyi dolduran kadınlar ülkeyi 2001'deki büyük ekonomik krize sürükleyen iktidara beddualar ediyor, işsiz kalan eşleri veya çocukları için “Zuhurat Baba”dan iş bulmasını diliyorlardı. Daha açık konuşanlar ise Tayyip Erdoğan ve AKP'nin iş başına gelmesi için dua ettiklerini söylüyorlardı." ifadelerini kullandı.

21 YIL SONRA DURUM NE?

Dündar, Hıdırellez ve cuma olması nedeniyle 21 yıl sonra yeniden türbeye gittiğini söyledi. Türbenin her zamankinden daha kalabalık olduğunu söyleyen Dündar, "Çevremi bir anda kadınlar sardı. Kimi kızının evlenmesi için dilek tuttuğunu, kimiyse hayalindeki eve kavuşmak için dua ettiğini söylüyordu." ifadelerini kullandı. 

Dündar sözlerini şöyle sürdürdü:

Neredeyse tümünün ortak dileğiyse; “AKP iktidarında hayırlısıyla kurtulmaktı!..”

Özetle 21 yıl önce Tayyip Erdoğan ve AKP'nin gelmesi için dua edenler, şimdi gitmesi için “Zuhurat Baba”ya yalvarıyorlardı!..

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