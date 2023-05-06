Muharrem İnce'den 'ikinci tur' açıklaması: 'Gereğini yaparım'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV canlı yayınında 14 mayıs seçimlerine dair konuştu.

İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm" ifadelerini kullandı.

"Seçim ilk turda biter mi?" sorusu üzerine İnce, "Benim gördüğüm ikinci tura kalıyor" dedi ve şunları söyledi:

"8 istemeden 5'i alamazsın, 5 istemeden 3'ü alamazsın. Siyaset yoğun emek gerektiren bir iştir. Bir iddia, ikna işidir. Siyaset tehdit işi değildir. Siyaset 'çekil' deme işi değildir. İkna edeceksin. O tabanı, o seçmeni ikna edeceksin, gönlünü alacaksın, onları incitmeyeceksin, onlara hakaret etmeyeceksin. Lazım olur sana onlar. Onların gönlünü kazanacaksın. Yani Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 'C' diyemiyor muyuz? 'C' dersek bölücü müyüz? Seçenekler arasında bir tercihtir demokrasi."

“İKİNCİ TURDA GEREĞİNİ YAPARIM”

"İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışırsa tavrınız ne olacak?" Sorusuna ise İnce şu yanıtı verdi:

“Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar ve gereğini yapacaklardır. O konuda bir kuşkum yok.

Ben gereğini yaparım zamanı gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı da tahmin eder bütün millet zaten. Herkes tahmin eder benim ne yapacağımı. Bu konuda bir kuşku yok.”