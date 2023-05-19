Saadet Partisi'nden yeni video: Vefayı da vefasızlığı da unutma!

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur kampanyası için “Karar ver” notuyla yeni bir video paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında spikerin Necmettin Erbakan sorusu ele alındı.

Videoda; Erdoğan'ın geçmişte katıldığı programda Necmettin Erbakan hocanın bazı kanallara çıkıp, bazı gazetecilere hem Ak Partiyle hem de zatıalileri ile ilgili bazı açıklamaları var. Bu açıklamaları beyanları nasıl buluyorsunuz? sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Ne konuşayım ben? Bir taraftan sandalyeyle dolaşacaksın, bir taraftan çeşitli hastane raporları şunlar bunlar filan falan çıkarıp bunları göndereceksin. Ondan sonrada bu siyasi mücadelenin içerisinde gelip bir şeyler toplayabilir miyim, bir prim yapabilir miyim bunun gayreti içerisine gireceksin."