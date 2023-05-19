14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi: YSK, birinci turun kesin sonuçlarını açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itirazların incelenmesinin sonra ermesinin ardından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kesin sonuçları yayınladı.

YSK'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan açıklamasına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,24, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,07, Sinan Oğan ise yüzde 5,28 oranında oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. Kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 26 milyon 86 bin 102 kişinin, Muharrem İnce'ye 216 bin 470 bin kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na 23 milyon 873 bin 749 kişinin, Sinan Oğan'a 2 milyon 796 bin 613 kişinin oy kullandığı tespit edildi.