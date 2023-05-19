Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya: Bukalemun bile olamazsın, değişik!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi hakkında “milliyetçi-sağcı bir ocak kuracak” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukukun üstünlüğünü savunduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

“Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen (acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş bir de.

Hadi oradan! Ben ve CHP 10 yıl önce, 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü. CHP’nin ve CB adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü.

Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik!

Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor. #19Mayıs”

NE OLMUŞTU?

Milletvekili seçildiği halde İçişleri Bakanlığı görevini sürdüren Süleyman Soylu, bugün TGRT haberde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iddialarda bulunmuştu.

Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaydı bu seçimde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Hayır. Ben bunu tehlikeli bir iş birliği olarak görüyorum. HDP-PKK bandında olan, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiğimizi geri çekmeye ve orayı terör devleti haline getirmeye çalışanları milletimiz reddetti.

Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler. CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. PKK elebaşı Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi.”