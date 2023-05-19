Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu?" yanıtını verdi. Erdoğan, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayu Sinan Oğan hakkında da, "İsteklerine boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

CNN International’de Becky Anderson’un sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90'a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak" yanıtını verdi.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?" dedi.

ERDOĞAN: OĞAN'IN İSTEKLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİM

Diğer taratan, Anderson, "Kılıçdaroğlu Suriyeli mültecileri sınır dışı etme sözü verdi. Yarışın üçüncü sıradaki adayı Sinan Ogan, daha katı mülteci politikası olan adayı destekleyeceğini söyleyen aşırı milliyetçi bir isim. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun kampanya videolarında mülteciler konusunda daha sert bir tutum takınmasına neden olmuş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

CNN’deki habere göre Erdoğan, Anderson'a verdiği yanıtta Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğini söyledi. "Ben bu şekilde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim," diyen Erdoğan, Ogan'ın ikinci turda bir 'kral yapıcı' olarak ortaya çıkacağı yönündeki tartışmalara "Kral yapıcı olan halk olacaktır" yanıtını verdi.