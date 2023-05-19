Anıtkabir'i halkla birlikte ziyaret etti: Kılıçdaroğlu, Ata'nın huzuruna çıktı

GERÇEK GÜNDEM /

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU, ANITKABİR ZİYARETİNİ HALKLA BİRLİKTE YAPTI

Aslanlı Yol'dan yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na gençlerin ağırlıklı olduğu yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gençler Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışarak, 'dedem' diye seslendi. Yurttaşların 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganı atması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Aslanlı Yol'da yürürken ve mozalaye çelenk bırakırken halkla birlikte olduğu görüldü.

GENÇLERLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Anıtkabir'i ziyaret ederken Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan yurttaşlar İzmir Marşı'nı söyledi. Anıtkabir'de mozalaye çelenk bırakan Kılıdaroğlu'na ilgi burada da devam etti.

Yurttaşların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e akın etmesi ise dikkat çekti. Tüm vatandaşlar mozalaye karanfiller bıraktı.