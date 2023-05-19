CHP listesinden milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı

Erzincan'dan CHP listesinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldı.

CHP listesinden milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinden Erzincan'da milletvekili seçilmesinin ardından bugün mazbatasını aldı. 

Sarıgül, Erzincan'dan 54 bin 883 oy alarak yıllar sonra CHP'nin uzun yıllar sonra milletvekili çıkarmasını sağlamıştı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını alan Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı il başkanlarına teşekkür etti.

Sarıgül, “Bu mazbata benim 32 yıl sonra sandıktan beşinci kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Benim için son derece önemlidir, değerlidir. Bu mazbatada Erzincanlı binlerce yurttaşımın katkısı ve emeği var. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ve inançlara saygılı laiklikten yana olan can Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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