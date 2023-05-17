Perinçek'ten "U" dönüşü: İkinci tur için Erdoğan'a oy istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır" dedi.

ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Perinçek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir" dedi.

'GAFLETTEN DÖNÜN' DEMİŞTİ

HÜDA PAR'la seçim ittifakı yapmayı "gaflet" olarak nitelendiren Perinçek, “Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner. MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demekle HÜDA PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok" diyerek sert eleştiride bulunmuş ve Cumhurbaşknı adayı olmak için başvuruda bulunmuştu. 100 bin imzayı toplayamayan Perinçek, aday olamamıştı.