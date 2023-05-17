Sarıgül'den Röportaj Adam'a: Allah'ım daha ne yapacak sana…

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "Röportaj Adam" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'yla video çekti.

Karaca'nın "Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile konuşurken" notuyla paylaştığı videoda Sarıgül, "Adam bu işte, adam senin yanında, kıymetini bil. Bazen dua edersin, 'Allah'ım, ya Rabbim bana yardımcı ol'… Oğlum, Allah'ım sana ne yapsın, Allah'ım sana Sarıgül’ü gönderdi, daha ne yapacak Allah'ım sana" dedi.

Video sosyal medyada gündem oldu. Karaca'nın Twitter paylaşımı 1,6 milyon görüntülemeye ulaştı.