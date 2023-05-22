Oy ve Ötesi: Gönüllü sayısı 3'e katlandı, 200 bini aştı

Oy ve Ötesi Derneği, sandıkta görev almak isteyen gönüllü sayısının 200 bini aştığını, sayının 14 Mayıs seçimine göre üçe katlandığını açıkladı.

Oy ve Ötesi: Gönüllü sayısı 3'e katlandı, 200 bini aştı

Oy ve Ötesi Derneği, 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusunun 200 bini aştığını belirterek, 14 Mayıs seçimlerine seçime oranla sandık gözlemcisi olmak isteyenlerin sayısının 3’e katlandığını duyurdu.

Milliyet gazetesinden Gülden Gelbal’in haberine göre, 14 Mayıs’ta ülke genelinde 72 bin sandık gözlemcisi gönüllünün yer aldığını açıklayan dernek yetkilileri, kişilerin eğitim almadan sandık başında fayda sağlamalarının mümkün olmayacağını ve her gönüllünün mutlaka çevrimiçi ya da yüz yüze gözlemcilik eğitimi almış olması gerektiğini kaydetti.

Dernek yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçme hakkına sahip her Türkiye vatandaşı, Oy ve Ötesi Derneği gibi bu alanda faaliyet gösteren platformlara ya da partilere başvurarak sandık gözlemcisi olabiliyor.

Sandıkta gözlemci olmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerektiğini ifade eden dernek yetkilileri, eğitimlerin online veya yüz yüze alınabildiğini ve eğitimlerin her vatandaşın katılımına açık, bir ön kayıt ihtiyacı olmadan verildiğini belirtti.

Derneğin eğitimlerine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

“Eğitimlerde seçim gününün akışı, yasal dayanaklar ve seçim günü için derlenen barışçıl davranış tavsiyeleri. Gönüllülerimizin gün sonunda ilan edilen sandık sonuç tutanaklarını fotoğraflayarak sistemimize yüklemeleriyle anında oluşan veriler ise talep eden tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz. Bununla birlikte her seçmenin sayımları izleme hakkı var.”

Süleyman Soylu, Oy ve Ötesi'ni hedef aldı: Sandıkları terörize ediyorlar, orada bulunamazlarSüleyman Soylu, Oy ve Ötesi'ni hedef aldı: Sandıkları terörize ediyorlar, orada bulunamazlarSeçim

SÜLEYMAN SOYLU HEDEF ALMIŞTI

AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen Süleyman Soylu, önceki gün Gaziosmanpaşa'da bulunan Gümüşhane Kelkit Çimenli Köyü Derneği'ni ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamada Oy ve Ötesi'ni hedef almıştı.

Soylu, "Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye'de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Bunlar polislere baskı yapıp, 'Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz' diyorlar. Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız." ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler
Oy ve Ötesi Süleyman Soylu
Hurma çekirdeğini atıyorsanız atmayın! Hurma çekirdeği o sorunu geçiriyor... Hurma çekirdeğini atıyorsanız atmayın! Hurma çekirdeği o sorunu geçiriyor...
Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
YSK yurt dışında şu ana kadar kullanılan oy sayısını açıkladı YSK yurt dışında şu ana kadar kullanılan oy sayısını açıkladı
Gözler Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'da: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'ndan beklenen karar için çarpıcı kulis Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Oğan ve Özdağ'ın kararı için çarpıcı kulis
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?
Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar
İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar
Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa ilişkin açıklama: İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef Oğuzhan Uğur: İyi önlemler aldık ama bir tanecik trol saldırısı yedik maalesef
Merve Dizdar: Cannes dönüşü uçağa alınmadım Merve Dizdar: Cannes dönüşü uçağa alınmadım