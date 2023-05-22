YSK yurt dışında şu ana kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Yurtdışında bulunan temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy oranı 1 milyon 153 bini geçti.

YSK yurt dışında şu ana kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışında ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 10.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 1 milyon 099 bin 841'i yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 001'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 153 bin 842 kişi oy kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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