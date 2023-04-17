Oğuzhan Uğur yandaşlara patladı: Bana vatanseverlik taslayamazsınız, yemezler

Babala TV’de Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi ağırlayan Oğuzhan Uğur, yayın sonrası AKP'ye yakınlığıyla bilinen yayınların hedefi oldu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kanal 24'te Doğrusu ne? programında Prof. Dr. Ahmet Akın, Uğur'u hedef göstererek Gezi Parkı eylemlerine marş yazdığını söyledi.

Akın, Muharrem İnce yayınında seyircilere soru verildiği iddia ederek soruları incelediğini de söyledi. Akın, "Babala TV'de yapılan itibar suikastini biliyorsunuz. Oğuzhan Uğur denen kişi Gezi kakışmasındaki vandallara, teröristlere marş yazan kişi. Muharrem İnce çok ciddi bir kumpasa geldi. İnce sıkıntılı bir durumda. Belli köşeler doldurulmuş ve sorular verilmiş. Ben soruları inceledim" dedi.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİYOR İŞİ"

Twitter hesabından yanıt veren Oğuzhan Uğur, "M.A.M. 10. Bölüm bu akşam 21.00de BabalaTVde. Tanıtım yerine bu videoyu paylaşmak istedim. Abilere bakın =) Kişi nasıl da kendinden biliyor işi =) “ben inceledim” diyor bir de =) Madem inceledin, haydi çıkart vur yüzümüze =) Yok ama değil mi? Sizin güç uğruna sattığınız değerleriniz ve kişilikleriniz var. Bir gün öyle, bir gün böylesiniz" diye kaydetti.

"BENİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Uğur şöyle devam etti:

"Ben fikrimi kimseye satmadım. Teklif edilen paraları son Mevzularda açıklayacağım. Siz kula kulsunuz. Ben değilim. Siz gibi hiç değilim. Kimsenin talimatıyla sorulmuyor o sorular. Böyle yalansız hayatlar da var. Şaşırın ama reddetmeyin. Bünyenize sonradan, talimatla eklenen Vatanseverliğinizle bana Vatanseverlik de taslayamazsınız. Yemezler! Dinsizlikle de suçladınız… Kaç kere hakkıma girdiniz bilerek? Onun da hesabını Allah’ınıza kavuştuğunuzda siz verirsiniz. Tek bir laptopla, kimsenin neticesini öpmeden kurdum ben BabalaTV’yi. Siz şimdi ödediğiniz ucuz bedellerle süslü stüdyolarınızda oturup bana laf atacaksınız öyle mi? Elbette atacaksınız =) Bizi izlemeye devam edin."