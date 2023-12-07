Muharrem İnce'den 'belediye başkanlığı' açıklaması: CHP'nin İzmir adayı mı olacak?

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, gazeteci Gürkan Hacır, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, hukukçu Bışar Özbey, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

Yerel seçimler yaklaşırken Gazeteci Gürkan Hacır, Muharrem İnce'nin kendisine 'Belediye Başkan adaylığı' ile ilgili yaptığı açıklamaları tv100 ekranında aktardı. Gürkan Hacır konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Az önce Muharrem İnce ile konuştum. Çünkü adı şu anda sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geziyor. Muharrem İnce’ye şunu sordum: “CHP ile temas halinde olduğunuzu, daha doğrusu önce Kemal Kılıçdaroğlu ile ardından da İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünüzü biliyoruz. Bu bir iş birliği görüşmesi midir?” dedi.

Muharrem İnce dedi ki: “Ben öncelikle seçim güvenliği, sandıkların güvenliği için sandıkları birlikte denetleyelim diye ortak çalışmayı önerdim. Birlikte görüştük. Ama bu hemen net bir şekilde adaylık vs. diye bir şey şu an için söz konusu değil. Ama bir iş birliği olması gerektiğini düşünüyorum”

CHP İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

“Pazar günü sizin Özgür Özel ile ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceğiniz konuşuluyor. Bu doğru mu?” dedim. “Hayır henüz Özgür beyden bir talep gelmedi ama Ekrem İmamoğlu ile görüştüm gene de görüşürüm dedi. Finalde İzmir’i sordum. Dedim ki “Bir adaylığınızın İzmir’in CHP adayı olacağınıza ilişkin bir haber sosyal medyada iki gazeteci tarafından dile getirildi. Buna ilişkin ne diyeceksiniz.?". “Şu anda öyle bir şey yok ancak şunu söyleyeyim; CHP’nin en garanti yeri neresidir?” dedi. Dedim ki “İzmir.” “Peki İzmir’de İYİ Parti Ümit Özlale’yi çıkardı aday. HEDEP’te bir aday çıkartırsa durumu garanti olur mu?” dedi. “Sınırda olur.” dedim. Onun için riske girmeye gerek var mı şeklinde bir ifade de kullandı."