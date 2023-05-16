MHP'den Sinan Oğan'a: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, isim vermeden ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı eleştiren bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli’dir… Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz…" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın Oğan'ı hedef aldığı yorumları yapıldı.

Odatv'nin görüştüğü Yönter'in danışmanı, yorumların doğru olduğunu belirtti. Danışmanı, Yönter'in "Evet Sinan Oğan'ı hedef alan bir tweettir, istedikleri gibi haber yapabilirler" dediğini iletti.

ÖZDEMİR: TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN İSTİKAMETİNİ SADECE LİDERİMİZ TAYİN EDER

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından resmi sonuçlara göre yüzde 5.17 oy alan Oğan ve ATA İttifakı'nın, hangi adaya destek vereceğini "kilit rolde" olacağı yorumları yapılmış, Oğan'ın da milliyetçiler arasında yeni bir lider olabileceği değerlendirmelerinde bulunulmuştu.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de Cumhur ve Millet İttifakı'nı milliyetçileri göz ardı etmekle eleştirmişti. Türkeş, milliyetçilerin gelecek seçimde "lig" benzeri yapı altında bir araya gelebileceğini belirtmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, isim vermeden bu yorumları eleştirdi.

MHP'nin "milliyetçiliğin siyasi merkezi" olduğunu belirten Özdemir, "Türk Milliyetçiliği’nin siyasi merkezi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Siyasi mücadelemizde hedef ve metodu tayin kudret ve iradesi de MHP’dedir. Türk Milliyetçilerinin istikametini dava disiplinimiz ve vizyonumuzla sadece Liderimiz tayin eder. MHP dışında olup, başka yerlerde istikamet çizmeye kalkanların çabaları boş, sözümona tahlilleri tutarsız ve yine sözde hedefleri güdümlüdür" ifadelerini kullandı.