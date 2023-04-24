Meral Akşener'in, Denizli programı belli oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan Perşembe günü Denizli'de açık hava toplantısı gerçekleştirecek.

Meral Akşener'in, Denizli programı belli oldu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde siyasi parti liderlerinin Denizli ziyaretleri sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Denizli’ye geliyor.

MİTİNG DÜZENLEYECEK

27 Nisan Perşembe günü Denizli'ye gelecek olan Akşener, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında saat 13.30'da miting düzenleyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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