Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararına ilişkin ilk açıklama: Keşke Sinan Bey de gelseydi

İYİ Parti lideri Akşener'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından ilk açıklama geldi.

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Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararına ilişkin ilk açıklama: Keşke Sinan Bey de gelseydi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını değerlendirdi.

Akşener, "Keşke Sinan Bey de gelseydi. Ümit Bey’in gelmesinde sakınca yok. Bugün protokol imzalanmasından çok memnun oldum. Muharrem Bey de gelsin" dedi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, bugün Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçti. Özdağ, burada yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayarak, tüm seçmenleri de Kılıçdaroğlu'na destek vermeye çağırdı.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzasıyla yayınlanan protokolde 7 madde üzerinde uzlaşıldı.

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